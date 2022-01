Ruimtetelescoop arriveert op bestemming, 1,5 miljoen kilometer van de aarde

"We zijn een stap dichter bij het ontrafelen van de mysteries van het universum. En ik kan niet wachten om Webbs eerste nieuwe kijk op het universum deze zomer te zien", zei NASA-directeur Bill Nelson tegen persbureau AP. Er wordt ook gekeken naar tekenen van leven in de ruimte.

De telescoop kijkt verder terug in de ruimte dan ooit tevoren, naar het moment waarop de eerste sterren en sterrenstelsels zich 13,7 miljard jaar geleden vormden. Dat is 'slechts' 100 miljoen jaar verwijderd van de oerknal, waardoor het heelal werd geschapen.

De grootste en krachtigste ruimtetelescoop ter wereld is aangekomen op zijn bestemming, 1,5 miljoen kilometer van de aarde vandaan. De James Webb-telescoop vuurde zijn stuwraketten af en kwam zo in een baan rond de zon terecht.

De James Webb is de opvolger van de Hubble-telescoop en kostte bijna tien miljard euro. Hij is zo groot als een tennisveld en moest veertien jaar geleden eigenlijk al af zijn. Bij de bouw was veel vertraging.

Op Eerste Kerstdag ging hij de lucht in, opgevouwen in de neus van een Ariane 5-raket vanaf de Europese ruimtebasis in Frans-Guyana. De periode na de lancering was spannend voor wetenschappers. Ze waren vooral zenuwachtig over het uitvouwen van het hitteschild, dat zonder scheuren gespannen moest worden.

De James Webb gaat in het slechtste geval vijf jaar mee, maar mogelijk tien jaar of zelfs langer.

Een impressie van de reis, gemaakt door ESA: