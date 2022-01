Rapport: watersnood Limburg was meerdere crises tegelijkertijd

Bij de wateroverlast in Limburg afgelopen zomer was sprake van verschillende crises tegelijkertijd. Dat blijkt uit een evaluatie van de hulpverlening in opdracht van de veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL). De evaluatie werd uitgevoerd door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

Voor de Maas bestond een plan om in te grijpen bij hoogwater, maar voor omliggende rivieren zoals de Geul en de Gulp niet. Het onderzoeksbureau adviseert om ook voor deze wateren een scenario voor hoogwater op te stellen.

Ook blijkt uit de evaluatie dat bij de hulpverlening de flexibiliteit van teams en functionarissen een belangrijke factor was. Het advies is dan ook om deze flexibiliteit in te bouwen bij scenario's voor de bestrijding van toekomstige rampen.

De brandweer reageert op de evaluatie van de ramp: