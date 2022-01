Kameroen verslaat keeperloze Comoren, weergaloze vrije trap M'Changama

De Comoren hadden vanwege de besmettingen binnen het team, in totaal negen spelers en drie stafleden, geen getrainde keepers meer beschikbaar, waardoor Ahamada het keepershirt moest aantrekken.

De door corona geplaagde Comoren moesten noodgedwongen een veldspeler in het doel zetten omdat de overgebleven keeper Ali Ahamada nog in quarantaine zat.

Kameroen heeft in de achtste finales van de Afrika Cup met 2-1 gewonnen van debutant de Comoren. Dat was gezien het wedstrijdverloop een beschamende zege.

Kameroen, met onder anderen Ajax-keeper André Onana in de gelederen, had moeite om de wedstrijd naar zich toe te trekken, mede dankzij een aantal knappe reddingen van Alhadhur.

De goal kwam niet helemaal uit de lucht vallen omdat Kameroen door de rode kaart van Comoren-verdediger Nadjim Abdou, die na harde overtreding was weggestuurd, al na zeven minuten met een man meer speelde.

Bij gedrang om binnen te komen bij Kameroen-Comoren zijn volgens plaatselijke media tientallen gewonden en mogelijk zelfs doden gevallen. De officiële instanties hebben de incidenten nog niet bevestigd. De ontmoeting vond plaats in Yaoundé, één van de grootste steden van Kameroen.

Vijfvoudig kampioen Kameroen kwam in de zeventigste minuut via Vincent Aboubakar op 2-0, maar daarmee was de wedstrijd nog niet gespeeld.

De mooiste goal van de avond kwam namelijk op naam van de Comoren toen Youssouf M'Changama een vrije trap van ruim dertig meter kiezelhard achter Onana wist te schieten. Het zou daar uiteindelijk bij blijven.

In de kwartfinales speelt Kameroen weer tegen een debutant: Gambia. De nummer 150 van de wereld versloeg Guinee eerder op de avond met 1-0.