Vrouwen heten deze week Peter op LinkedIn: 'Iedereen snapt waar het over gaat'

"Het gaat om 93 bedrijven met in totaal 94 ceo's. Van die directeuren heten er vijf Peter. En maar vier directeuren zijn vrouw - dat is 4,3 procent", zegt woordvoerder Cécile Wansink.

Bij beursgenoteerde bedrijven in Nederland zijn er meer ceo's die Peter heten dan dat er vrouwelijke ceo's zijn. Dat concludeerden het AD en onderzoeksbureau Equileap in 2020. Belangenorganisatie Women Inc. bestudeerde onlangs opnieuw de gegevens over beursgenoteerde bedrijven in Nederland en trekt dezelfde conclusie.

De actie op LinkedIn is volgens de belangenorganisatie vooral bedoeld om de bewustwording te vergroten over de ongelijke man-vrouwverdeling in bestuurskamers en hogere managementlagen. "Mensen weten vaak niet dat het zo erg gesteld is met de kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt", zegt Wansink.

Yeliz Çiçek, hoofdredacteur van tijdschrift Vogue, heet deze week ook Peter op het sociale medium. "Ik vind het een briljante actie. Iedereen snapt direct waar het over gaat. Met een oer-Hollandse naam vragen we op een positieve manier om aandacht voor iets wat echt moet veranderen. Het kan niet zo zijn dat we in 2022 nog zo weinig vrouwen aan de top hebben in een land als Nederland."