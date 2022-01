Chef de mission Verheijen ondanks recente coronabesmetting toch naar Spelen

De oud-schaatser had naar eigen zeggen nauwelijks klachten, afgezien van lichte keelpijn. Hij ging in quarantaine en heeft inmiddels, zoals de Chinese overheid het verplicht, meerdere negatieve PCR-testen kunnen overleggen.

Anderhalve week geleden testte Verheijen positief op corona, op het moment dat hij in het kader van de voorbereiding op de Spelen zijn intrek had genomen op nationaal sportcentrum Papendal.

Het grootste deel van TeamNL vertrekt woensdag vanaf Schiphol naar Peking. Verheijen kiest later deze week voor een alternatieve route. Hij vertrekt donderdag of vrijdag via Parijs of Istanbul.

Testmethoden aangepast

"Ik twijfel er niet aan dat ik China binnenkom", aldus Verheijen. Bang om op de commerciële vlucht vanuit Frankrijk of Turkije opnieuw besmet te raken, is hij naar eigen zeggen niet. "Ik heb sinds mijn besmetting voldoende antistoffen aangemaakt om te voorkomen dat ik nogmaals corona oploop."

De Chinese overheid heeft de testmethoden bij aankomst in Peking inmiddels aangepast, waardoor de kans dat olympiërs positief testen op het coronavirus kleiner wordt.