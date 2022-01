Duitse politie onderzoekt man die met 417 km/u over autobahn reed

De Duitse politie meldt dat er op het bewuste stuk snelweg, tussen Berlijn en Hannover, geen snelheidslimiet geldt. In het wegenverkeersreglement staat alleen wel dat iedereen die een voertuig bestuurt, moet opletten dat het voertuig altijd onder controle blijft.

Bij zo'n snelheid komt dat in het gedrang, citeren Duitse media auto-expert Ferdinand Dudenhöffer. Snelheden van meer dan 400 kilometer per uur zijn extreem gevaarlijk, stelt hij. "Hoe hoger de snelheid, hoe langer de remweg."

Dudenhöffer vraagt zich af of bestuurders vrij spel moeten hebben op de autobahn, terwijl ze daarmee mensenlevens in gevaar kunnen brengen. De video moet volgens hem aanleiding zijn om na te denken over wat wel en niet mag op de Duitse snelwegen.