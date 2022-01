15 maanden cel geëist tegen man die met shovel op persfotograaf inreed

In de auto van zijn baas had kort daarvoor brand gewoed. De komst van de fotograaf wekte meteen de woede van de drie aanwezigen. Ze dreigden hem "kapot te slaan" als hij niet wegging.

De verdachte zei tijdens de zitting dat hij woedend was, meldt Omroep Gelderland . Hij was emotioneel omdat het slachtoffer "het leed van een ander" wilde vastleggen.

Het slachtoffer wilde vorig jaar foto's maken van een autobrand bij een boerderij waar de verdachte aan het werk was. De man was het daar niet mee eens en duwde de fotograaf en zijn vriendin met auto en al de sloot in.

De man die vorig jaar met een shovel in Lunteren op een persfotograaf inreed, heeft vandaag 15 maanden celstraf tegen zich horen eisen. 5 maanden van de geëiste straf is voorwaardelijk.

Nadat de fotograaf en zijn partner in de sloot waren beland, moest de brandweer helpen om ze er weer uit te krijgen. De slachtoffers zaten bekneld in de auto, die ondersteboven in de sloot lag.

Een reconstructie van het voorval heeft aangetoond dat de fotograaf en zijn vriendin zwaar lichamelijk letsel hadden kunnen oplopen. Ook bestond de kans dat de twee de aanval niet zouden overleven. De verdachte noemde de reconstructie schokkend.

Openlijke geweldpleging

De man zegt veel spijt te hebben van zijn daad. Hij ziet nu in dat het heel anders had kunnen aflopen, zei hij tijdens de zitting. "Het had nooit moeten gebeuren, maar ja, het is gebeurd."

De eigenaar van de boerderij en een 21-jarige hovenier worden later vervolgd voor hun aandeel in de zaak. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging.

Het Openbaar Ministerie zei tijdens de rechtszaak dat de aanval met de shovel gevaarlijk was, maar geen aanslag op de persvrijheid, wat een hogere straf had kunnen opleveren. "Daar leek het wel even op, maar de verdachte wist niet dat het om persmensen ging die verslag wilden doen van de brand."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.