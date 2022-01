Examens verder versoepeld: vak schrappen mag ook dit jaar

Leerlingen die dit jaar eindexamen doen mogen toch, net als vorig jaar, een extra vak schrappen. Dat heeft minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs bekendgemaakt.

Eerder had het kabinet al laten weten dat eindexamenkandidaten dit schooljaar zo nodig een extra herkansing kunnen doen. Ook was al bekendgemaakt dat er weer een mogelijkheid komt om de examens te spreiden over twee tijdvakken. Daardoor krijgen leerlingen meer voorbereidingstijd.

Weliswaar hebben scholen dit jaar met minder lockdownmaatregelen te maken dan het jaar ervoor, toch hebben leerlingen geen normale schooltijd, ziet het kabinet. Omdat leerlingen bijvoorbeeld in quarantaine moesten en soms hele klassen tijdelijk thuis moesten blijven. Bovendien hebben de leerlingen die dit jaar eindexamen doen in de voorgaande jaren ook al last gehad van lockdown maatregelen.

Pittig parcours

Wiersma spreekt van een "pittig parcours" dat leerlingen hebben afgelegd en nog moeten afleggen. Hij bezocht vanmiddag het Haagse Edith Stein College en ging met leerlingen in gesprek. Die zijn heel blij met het besluit. "Ik heb toch superveel spanning" zei 6-vwo- leerling Esra Kaya. Ze wil geneeskunde gaan studeren. "Dit besluit van het kabinet haalt flink wat stress weg. En het geeft me een push in de motivatie."

Haar medeleerling Ahmed Salem legt uit dat het niet gemakkelijk was met al het thuisonderwijs. Hij zegt toch achterstanden te hebben opgelopen. "Thuis krijg ik toch moelijker dingen mee. Ook is de motivatie soms moeilijker." Havo-leerlinge Seren Ozalp heeft haar cijfers sinds de lockdown flink zien dalen. "Waar ik vroeger een 8 haalde is dat nu vaak een 6."

Zelf kiezen

Het 'wegstreepvak' mag geen kernvak zijn, dus geen Engels, Nederlands of wiskunde. Maar mocht een ander vak van het pakket onvoldoende zijn en een leerling daardoor zakken, kan de leerling kiezen het vak te laten vervallen. Minister Wiersma hoopt niet dat leerlingen het massaal nodig hebben, maar het kan, indien nodig dus wel.

Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst. Daardoor kunnen die leerlingen toch door naar het vervolgonderwijs.

Het eerste tijdvak voor de examens is van 12 tot en met 30 mei. Het tweede loopt van 13 tot en met 25 juni. Leerlingen kunnen zelf kiezen of ze al hun examens al in het eerste tijdvak doen, of dat ze een deel naar het tweede tijdvak verplaatsen.

Daarnaast komt er een derde periode, waarin de herkansingen gedaan kunnen worden. Die loopt van 5 tot en met 8 juli.