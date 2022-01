Utrechtse beeldhouwer Theo van de Vathorst (88) overleden

Beeldhouwer Theo van de Vathorst uit Utrecht is op 88-jarige leeftijd overleden. Van de Vathorst is onder meer bekend van zijn ontwerp van de bronzen deuren van de Domkerk in Utrecht.

Ook ontwierp hij de Maartenspenning. Deze onderscheiding geeft de gemeente Utrecht aan inwoners die zich inzetten voor de stad. Het Centraal Museum heeft een aantal penningen en beelden van Van de Vathorst in zijn collectie.

Van de Vathorst maakte ook een buste van Anton Geesink die bij de Jacobikerk in Utrecht staat, meldt RTV Utrecht. Hij overleed vrijdag in zijn geboorteplaats.