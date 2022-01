Bernal komt hard ten val na botsing met geparkeerde bus tijdens training

De Colombiaanse wielrenner Egan Bernal is op de training in eigen land in botsing gekomen met een geparkeerde bus. De coureur van Ineos werd ter plekke verzorgd, maar lijkt er met slechts lichte verwondingen vanaf te zijn gekomen. Hij moest wel voor verdere behandeling naar het ziekenhuis, zo meldt zijn ploeg.

De 25-jarige Bernal, die in 2019 de Tour de France won en vorig jaar de Ronde van Italië, was aan het trainen in de buurt van Gachancipá.

Het is nog onduidelijk of hij, zoals voorgenomen, zijn seizoen kan beginnen met de Tour de La Provence. Die Franse meerdaagse begint op 10 februari.