Bernal loopt breuken op bij botsing met geparkeerde bus tijdens training

Aanvankelijk werd er gesproken van lichte verwondingen. Zijn ploeg Ineos heeft tot dusver nog niet veel meer prijsgegeven dan dat Bernal naar het ziekenhuis is gebracht voor nader onderzoek en dat zijn situatie stabiel is.

De Colombiaanse wielrenner Egan Bernal heeft bij een botsing met een geparkeerde bus tijdens een training in eigen land diverse breuken opgelopen. Volgens niet-bevestigde berichten zou het in ieder gaan om een gebroken dijbeen en knieschijf en moet hij geopereerd worden.

Streep door voorbereiding

In het geval van breuken gaat er een flinke streep door de seizoensvoorbereiding van de klimgeit, die in 2019 de Tour de France won en vorig jaar de Ronde van Italië naar zijn hand zette.

Voor dit jaar had Bernal zijn zinnen gezet op de Ronde van Frankrijk. Het lag in de bedoeling om in de Tour de La Provence, een Franse meerdaagse koers die op 10 februari begint, de eerste wedstrijdkilometers te maken.