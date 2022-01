Feyenoord-aanwinst Bassett kreeg advies van Namli en Berhalter: 'Dit is wat ik wil'

Vorige week maakte Basset de overstap van Colorado Rapids naar Feyenoord, dat hem voor anderhalf seizoen huurt met een optie tot koop. Hij doorliep de jeugdopleiding in Colorado, maakte voor de Rapids 13 doelpunten in 75 MLS-duels en debuteerde vorige maand - met een doelpunt - voor het nationale team. In Europa hoopt hij zich nu verder te ontwikkelen.

Maar waarom viel de keuze op Rotterdam-Zuid? "Als Feyenoord zich meldt, is het moeilijk om nee te zeggen. Het is zo'n grote club met een geweldige historie", vertelt Bassett.

Advies van Namli en Berhalter

De aanvallende middenvelder liet zich van tevoren uitgebreid inlichten door Younes Namli, de afgelopen jaren zijn ploeggenoot in Colorado en tegenwoordig spelend voor Sparta, de komende tegenstander van Feyenoord.

"Younes heeft me veel verteld over de Nederlandse competitie, waar hij onder meer bij PEC Zwolle heeft gespeeld. We hebben samen wedstrijden gekeken en hij zei dat de eredivisie goed voor me zou zijn, vooral aanvallend gezien. Het wordt wel een leerproces, want het is hier heel anders dan in de MLS. In de Amerikaanse competitie krijg je veel meer ruimte. Maar het is een stap die ik in mijn ontwikkeling moet maken."

Ook bij de Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter heeft Bassett informatie ingewonnen. Berhalter was in de jaren negentig als voetballer actief in Nederland en voetbalde bij het toenmalige FC Zwolle samen met Feyenoord-trainer Arne Slot.