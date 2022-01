CIDI: excuses gepast voor Nederlandse die Hitlergroet bracht bij Auschwitz

"Ik ben blij om te lezen dat deze mevrouw zelf begrijpt dat het een slechte grap is geweest, maar het is jammer dat ze zichzelf niet verontschuldigt", zegt directeur Hanna Luden van het Centrum Informatie en Documentatie Israël.

Een Nederlandse vrouw is gistermiddag in Polen opgepakt omdat ze bij het voormalig concentratiekamp Auschwitz de Hitlergroet bracht. Het CIDI denkt niet dat het om een door de vrouw geplande actie gaat. "Het is eerder een ondoordachte en bijzonder ongevoelige actie bij het maken van een foto."

Hoe werkt dat, in je brein? Als je naar Auschwitz gaat en je denkt bij de ingang dat het leuk is om de Hitlergroet te brengen? CIDI hoopt dat deze vrouw nog eens teruggaat om de gebeurtenissen écht op zich in te laten werken. Dit keer met meer respect. https://t.co/CSXzuxRfPW

Het is niet de eerste keer dat buitenlanders de Hitlergroet brengen en daarvoor gestraft worden. In 2013 kregen twee Turkse studenten elk zes maanden gevangenisstraf en een boete voor een soortgelijke nazigroet in Auschwitz. Er vinden vergelijkbare voorvallen plaats bij andere voormalig concentratiekampen en bij het Holocaustmonument in Berlijn.

In oktober vorig jaar brachten onbekenden antisemitische leuzen aan op negen barakken in Auschwitz. Het Auschwitz Museum noemde het "een schandelijke aanval op het symbool van een van de grootste tragedies in de geschiedenis van de mens".

"Het duidt allemaal op een groot gebrek aan kennis en innerlijk begrip van de gruwelijkheden van die periode", zegt Luden. "Dat moeten we aanpakken door dit soort acties te gebruiken als hefboom om meer voorlichting te geven over de Holocaust."

