Vitesse vecht schorsing van drie duels voor spits Openda aan

Vitesse legt zich niet neer bij het strafvoorstel van vier duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk, voor Loïs Openda. De spits werd afgelopen zaterdag door arbiter Dennis Higler met een rode kaart van het veld gestuurd.

De Belg kreeg de prent voorgehouden in de met 3-1 verloren thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Dat gebeurde na ingrijpen door de VAR, die had geconstateerd dat Openda zijn opponent Mike te Wierik een tik op de ribben gegeven had.