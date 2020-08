NOS Voetbalpodcast #109: 'Team zonder zwakke punten wint de Champions League'

Hoe vermakelijk was de Champions League-finale waarin Bayern München met 1-0 won van Paris Sint-Germain? Daarover gaat het in de NOS Voetbalpodcast met Arno Vermeulen, Jeroen Elshoff, Jeroen Stekelenburg en Arman Avsaroglu.

En de meningen over de vermakelijkheid van de wedstrijd zijn verdeeld. Avsaroglu vertelt dat hij deze wedstrijd niet lang blijft onthouden, terwijl Elshoff en Stekelenburg de tactiek van Bayern wel kunnen waarderen.

Over Neymar zijn ze het allemaal wel eens, die was zondag niet goed genoeg. "Ik vind dat die zo'n wedstrijd, als grote ster van een ploeg, naar zich toe moet trekken. Dat mist hij nog", aldus Elshoff.

Waar het wat betreft PSG over de sterren gaat, staat bij Bayern het team voorop. Of, zoals Avsaroglu het zegt: "Het team heeft gewonnen van de individualisten. Het is moeilijk aan te wijzen waarin Bayern zich nog kan verbeteren. Het team zonder zwakke punten wint de Champions League."

Voortaan altijd een beslissingswedstrijd

Vanwege de coronacrisis werd het toernooi ook drastisch gewijzigd. Geen heen- en terugwedstrijden, maar een daadwerkelijke knock-outfase. Er zijn zelfs geruchten dat dit de toekomst is voor de Champions League.

Elshoff vindt het een goed idee. "Het is mooi om in één avond de beslissing te hebben", is hij van mening. Avsaroglu lijkt het, in tweede instantie, niks. "Ik was eerst voor, maar ben nu tegen. Zo'n wedstrijd zou dan op neutraal terrein moeten worden gespeeld. Het zou jammer zijn voor een club dat ze hun Europese wedstrijden niet in hun eigen stadion kunnen spelen."