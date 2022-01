Kabinet eens over versoepelingen: horeca, cultuur tot 22.00 uur open, sport met publiek

Ook al pakt de omikronvariant milder uit, toch zal het kabinet morgen mogelijk met een waarschuwing komen: de versoepelingen kunnen nu onder voorwaarden, maar als de situatie weer verandert zal het kabinet opnieuw ingrijpen. Gisteren was er een recordaantal besmettingen van ruim 65.000. Daarbij waren door een achterstand in de verwerking van positieve testen niet eens alle nieuwe gevallen meegenomen.

Morgen worden de definitieve besluiten genomen over de maatregelen. Voor 19.00 uur staat een coronapersconferentie gepland, waarin premier Rutte en minister Kuipers van Volksgezondheid bekendmaken wat de wijzigingen in het coronabeleid zijn.

Voor toegang tot een restaurant of theater zal 3G weer gaan gelden: je moet je vaccinatie- of herstelbewijs kunnen tonen, of een negatieve test. Wie rondloopt moet een mondkapje op.

De horeca en de cultuursector kunnen onder voorwaarden tot 22.00 uur weer open. Dat is de conclusie van het overleg tussen de betrokken bewindslieden en een aantal experts op het Catshuis, bevestigen bronnen in Den Haag.

Volgens politiek verslaggever Xander van der Wulp is er vanavond nog wel overleg in het Veiligheidsberaad met burgemeesters over de sluitingstijden. "Er is bij burgemeesters vooral discussie over de vraag of je mensen die toch al ergens binnen zijn wel echt om 22.00 uur naar huis zou moeten sturen." Betrokkenen vinden dat dit soort beperkingen wel duidelijk uit te leggen moet zijn.