ACM legt Apple dwangsom op van 5 miljoen euro in App Store-zaak

Apple voldoet niet aan de eisen die toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft gesteld in een besluit over de App Store-zaak. Het bedrijf krijgt daarom een eerste dwangsom van 5 miljoen euro.

De toezichthouder had Apple bevolen makers van dating-apps in de Nederlandse App Store de optie te geven gebruik te maken van andere betaalsystemen. Volgens de toezichthouder voldoet het miljardenconcern op verschillende punten niet aan de gestelde eisen.

De belangrijkste, zo zegt de ACM, is het feit dat Apple de algemene voorwaarden nog niet heeft aangepast. Het bedrijf moet deze specifiek aanpassen voor aanbieders van dating-apps in de Nederlandse App Store. Hierdoor kunnen aanbieders van dating-apps nog geen gebruik maken van andere betaalsystemen. Appbouwers kunnen alleen "interesse" tonen. Wat dit betekent is zelfs voor de toezichthouder onduidelijk.

Ook werpt het bedrijf volgens de ACM "drempels" op: appmakers zouden moeten kiezen tussen het verwijzen naar betaalmogelijkheden buiten de app of in de app een alternatief betaalsysteem aanbieden. Dat mag niet.

Maximum 50 miljoen euro

De techgigant kan nog meer dwangsommen tegemoetzien als het in gebreke blijft, tot een maximum van 50 miljoen euro. Het bedrijf had vorig jaar een omzet van 280 miljard dollar, dus Apple zal van deze boetes niks merken.

Apple kon niet direct reageren op het boetebesluit.