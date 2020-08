Sander Schimmelpenninck stopt met Op1, 'voelde nooit 100 procent mijn rol'

Sander Schimmelpenninck stopt als presentator van praatprogramma Op1. Dat meldt hij in zijn podcast Zelfspodcast.

Schimmelpenninck vond het al een ingewikkelde beslissing toen hij werd gevraagd voor het programma, zegt hij op de website van omroep WNL. "Ik heb al zoveel andere dingen, heb me erin laten lullen. Het was voor drie maanden bedoeld als experiment", laat hij weten.

"Het liep door corona maar door, terwijl mijn twijfels bleven. Het heeft nooit 100 procent als mijn rol gevoeld. Mijn rol als presentator was soms vrij beperkt", zegt Schimmelpenninck. "Het is een beetje ja-knikken, empathisch meedoen en autocue lezen."

De hoofdredacteur van zakenblad Quote miste de vrijheid. "Ik heb een Volkskrant-column waar ik kan zeggen wat ik wil. Ik heb Quote, wat fantastisch is. Ik vind het gewoon leuker om dingen te maken en vrijheid te hebben daarin."

Schimmelpenninck vormde sinds de start van Op1 in januari een duo met Welmoed Sijtsma. Zijn vervanger wordt morgen bekendgemaakt, bij de seizoenspresentatie van de publieke omroep.