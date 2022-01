Zijlijntechnologie nog ver weg: 'Kosten wegen niet op tegen de baten'

Volgens de KNVB is van eventueel invoeren van zijlijntechnologie nog absoluut geen sprake. Net als bij de doellijntechnologie zou de bond er in de toekomst voor kiezen om dit nog niet in te voeren op de Nederlandse velden. "Dit is iets wat héél weinig voorkomt. De kosten daarvan wegen daarom niet op tegen de baten", aldus een woordvoerder. Overigens is het invoeren van zijlijntechnologie op dit moment nog niets eens een keuze. De FIFA moet het namelijk eerst op het programma zetten voordat de KNVB ermee aan de slag kan.

Er ontstond zondag veel discussie en een grote roep om zijlijntechnologie na het winnende doelpunt van Ajacied Noussair Mazraoui tegen PSV. Voorafgaand aan het doelpunt leek Daley Blind de bal net niet binnen te houden, maar op basis van de beelden die er beschikbaar waren, was dit niet helemaal goed te beoordelen.

De uitspraken van PSV-trainer Roger Schmidt na de verloren topper tegen Ajax (1-2) zullen onbestraft blijven. "De PSV-coach zat hoog in zijn emotie, maar hij heeft niet gescholden of iemand beledigd", aldus een woordvoerder van de KNVB. "Geef die schaal dan maar meteen vandaag aan Ajax", foeterde Schmidt na het laatste fluitsignaal tegen de vierde official. Ook zocht hij de scheidsrechter Danny Makkelie op in de catacomben om verhaal te halen over het winnende doelpunt van Ajax.

De scheidsrechter van dienst, Danny Makkelie, beaamde na afloop dat het leek alsof de bal uit was. "Maar ik weet vanuit mijn arbitragevak dat een bal niet altijd uit hoeft te zijn als het zo lijkt. De bal heeft namelijk een bolling. De VAR heeft er naar gekeken en kon geen beeld vinden waarop het sluitende bewijs te zien is." In Studio Voetbal laat Sjoerd van Ramshorst zien dat het heel lastig is om te bepalen of een bal in bepaalde gevallen helemaal over de lijn is.

De scheidsrechtersbaas van KNVB, Dick van Egmond, was het daarmee eens. "De VAR heeft bij de 1-2 de enige juiste beslissing genomen", zo was hij stellig. Makkelie zei wel dat een camera, die haaks op de zijlijn staat, uitkomst had geboden voor de VAR. "Dan had hij wellicht een andere beslissing kunnen nemen, of niet. Misschien had het beeld dan ook aangetoond dat de bal niet uit was en hadden we deze hele discussie niet gehad." Maar voorlopig is die technologie op de Nederlandse velden nog ver weg.