Man opent vuur in collegezaal Duitse Heidelberg: meerdere slachtoffers, schutter dood

In de Duitse plaats Heidelberg heeft iemand meerdere mensen beschoten in een collegezaal van een universiteit. Het Duitse persbureau DPA hoorde van veiligheidsdiensten dat er vier mensen gewond zijn geraakt. Een van hen zou na enkele uren aan de verwondingen zijn overleden.

De dader zou een student zijn, bewapend met een geweer. Hij is dood, zegt de politie. Volgens de bronnen van DPA heeft hij zichzelf gedood. Over een eventueel politiek of religieus motief is niets bekend, over de identiteit van de schutter evenmin.

De autoriteiten hebben via sociale media mensen opgeroepen weg te blijven bij de campus in de wijk Neuenheimer Feld, in het noorden van de stad.