Derde journalist binnen maand vermoord in Mexico

In Mexico is opnieuw een journalist doodgeschoten. Lourdes Maldonado López werd gisteren in de Noord-Mexicaanse grensstad Tijuana dood aangetroffen in haar auto. Ze is de derde journalist die deze maand in Mexico werd vermoord - en de tweede in Tijuana een week tijd.

Maldonado kreeg in 2019 enige bekendheid toen ze op een persconferentie van president López Obrador aandacht vroeg voor haar situatie. Ze zei dat haar leven in gevaar was vanwege een langlopend conflict met een mediabedrijf van zakenman en mediamagnaat Jaime Bonilla.

Bonilla is een partijgenoot van de president en was korte tijd gouverneur van de staat Baja California. Maldonado zegt dat ze door zijn mediabedrijf ten onrechte was ontslagen en eiste schadevergoeding. Onlangs meldde ze dat ze na negen jaar procederen in het gelijk was gesteld.