Corona teistert handballers: 'Voelt een beetje als een campingelftal'

Sterspeler Smits uitte zondag vanuit zijn hotelkamer de nodige kritiek op de organisatie van het EK. "De eerste week waren er in ons hotel ook nog andere gasten, aan hetzelfde ontbijtbuffet, zonder mondkapje. En bij het testen stond je in een kleine kamer, met wel twintig man op elkaar, te wachten op je beurt. Als daar één positieve bij zit, kan het heel snel gaan."

Gelukkig was er maandag nog wel positief nieuws: het aantal coronabesmettingen binnen het team is niet verder opgelopen. De teller blijft daardoor staan op negen spelers, onder wie topscorer Kaj Smits, en drie stafleden, onder wie bondscoach Erlingur Richardsson.

"Het voelt een beetje als een campingelftal, alsof we zonder voorbereiding een wedstrijd gaan spelen en dan maar zien hoe het gaat", lacht speler Dani Baijens. "Dat het lastig gaat worden tegen de wereldkampioen, is een understatement."

De Nederlandse handballers lagen aanvankelijk ook met zijn tweeën op één kamer, maar inmiddels zit iedereen alleen. En er zijn meer maatregelen genomen, vertelt Baijens.

"Er wordt niet meer getraind, we doen geen teammeeting meer met het hele team samen. Dat wordt allemaal individueel gedaan. We komen alleen nog samen als we gaan eten, met zijn tweeën op afstand aan een tafel. We willen meer besmettingen voorkomen, op een gegeven moment houdt het ook een beetje op met nieuwe spelers oproepen."

Nederland is niet het enige team op het EK waar het coronavirus heeft toegeslagen. In totaal zijn er onder de 24 deelnemende landen al meer dan honderd spelers met corona besmet.

Toch vertrouwen in duel met wereldkampioen

Ondanks alle tegenslag leven de overgebleven handballers met vertrouwen toe naar het duel met de Denen. "Voordeel is een dat we al een maand samen zijn. Alle vastigheden zijn er wel ingeslepen, dus we weten wat we kunnen doen. Maar het wordt wel lastig. De Denen hebben geen coronagevallen en treden op volle oorlogssterkte aan."