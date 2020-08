Vader hoort 7 jaar cel tegen zich eisen voor doodslag op zijn 3-jarige zoon

Het Openbaar Ministerie eist zeven jaar gevangenisstraf tegen een man uit Utrecht wegens doodslag op zijn 3-jarig zoontje. Het jongetje verdronk eind vorig jaar in het Noord-Willemskanaal bij Ubbena.

Volgens het OM heeft de verdachte bewust het risico genomen dat het jongetje in het water zou belanden door hem in het donker mee te nemen naar het kanaal. De vader heeft verklaard dat hij zijn zoon wilde laten plassen onder een viaduct. Op de steile helling zouden ze zijn uitgegleden, waarbij het kind in het water viel.

Ongeluk

De vader spreekt van een ongeluk, maar volgens het OM heeft de man zijn zoontje in gevaar gebracht bij het kanaal en hem niet genoeg hulp geboden toen hij in het water terechtkwam. Hij duurde vrij lang voor hij noodnummer 112 belde, meldt RTV Drenthe.

Uiteindelijk haalden politieagenten het jongetje na zo'n drie kwartier uit het ijskoude water. In het ziekenhuis is het kind op oudejaarsdag overleden.

Het OM zegt verder dat de verdachte zijn zoon heeft onttrokken aan het wettig gezag, dat bij zijn ex-vrouw lag. De man had het kind op die fatale dag aan het eind van de middag moeten terugbrengen bij zijn ex, maar deed dat niet. Ook heeft hij zich volgens de officier van justitie schuldig gemaakt aan stalking van zijn ex-vrouw.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.