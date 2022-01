Na verschillende Duitse avonturen haalt Heracles Hoogma terug naar Almelo

Vier en een half jaar nadat hij Heracles had verlaten voor Hoffenheim is Justin Hoogma terug bij de club waar hij debuteerde in het betaalde voetbal. De 23-jarige verdediger wordt teruggekocht van de Duitse club en tekent een contract tot medio 2026.

In Hoffenheim lukte het Hoogma nooit om door te breken. Hij werd de afgelopen jaren onder andere verhuurd aan FC St. Pauli uit Hamburg en FC Utrecht. In de eerste helft van dit seizoen kwam Hoogma uit voor Greuther Fürth.

Bij de hekkensluiter van de Bundesliga kwam de verdediger slechts vier keer in actie. Die huurperiode is nu vroegtijdig beëindigd. Met zijn terugkeer naar Almelo lijkt Hoogma, de zoon van technisch directeur van de KNVB Nico-Jan Hoogma, te kiezen voor speeltijd.