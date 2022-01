Explosief gevonden in auto in Venlo; mogelijk betrokken bij plofkraak

De politie heeft vanochtend in de Gebroeders Wienerstraat in Venlo een explosief gevonden in een auto die vermoedelijk betrokken was bij een plofkraak in het Duitse Essen.

"In de auto zat een ontstekingsmechanisme met daaraan een pakketje, dat later op een veilige plek tot ontploffing wordt gebracht", zegt een politiewoordvoerder tegen 1Limburg. De politie kan niet bevestigen of de auto daadwerkelijk betrokken was bij de plofkraak. "Maar het vermoeden is er wel en dat wordt onderzocht."

Na de plofkraak in Duitsland vanochtend vroeg voerde de politie controles uit langs de grens. Ook de omgeving van de Gebroeders Wienerstraat in Venlo werd gecontroleerd, omdat daar vorig jaar ook al een auto werd gevonden die betrokken was bij een vergelijkbare plofkraak.

Bewoners van huizen in de straat werden tijdens onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie uit voorzorg ondergebracht in een tuincentrum. Rond het middaguur konden ze weer naar huis. Niemand is aangehouden.