Heeft Brady zijn laatste bal gegooid? 'Denk niet verder dan vijf minuten vooruit'

Tampa Bay Buccaneers-ster Tom Brady liep zondagavond verslagen van het veld in het Raymond James Stadium in Tampa, Florida. Luttele minuten nadat Los Angels Rams in de slotseconden de overwinning naar zich toe had getrokken, droop het chagrijn van Brady's gezicht.

En misschien wel voor het laatst.

Na de 30-27 nederlaag werden de Tampa Bay Buccaneers uitgeschakeld in de NFL-play-offs, waardoor de ploeg de titel niet meer kan verdedigen als op 13 februari de Super Bowl plaatsvindt in Los Angeles.

Al meer dan twintig jaar loopt Brady als quaterback mee in het American Football. Ongekend lang voor de sport. Maar met zijn 44 jaar gaan ook bij Brady, die wordt gezien als de beste aller tijden, de jaren tellen.

Pensioen?

Niet voor het eerst speculeren Amerikaanse media over zijn aanstaande pensioen, maar dit keer lijken de geluiden sterker. Al behoort Brady, ondanks zijn leeftijd, nog altijd tot de top van de wereld. Hij gooide dit seizoen van alle quarterbacks de meeste touchdown-passes en de superster staat ook bovenaan in het klassement van passing yards (gegooide afstanden met de bal).