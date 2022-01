'Eerste positieve geval onder atleten en begeleiders in aanloop naar Spelen'

Minder dan twee weken voor het begin van de Olympische Spelen in Peking heeft de eerste atleet/coach positief getest op corona. Het geval kwam zondag aan het licht tijdens de voor sporters, officials en mediavertegenwoordigers verplichte test op het vliegveld van de Chinese hoofdstad.

Dat meldt de officiële website van Peking 2022. Het is niet bekendgemaakt om wie het gaat.

In totaal werden zondag 529 mensen getest op Covid-19. Daarbij kwamen ook drie positieve gevallen aan licht onder andere mensen met een olympische accreditatie.

Tegelijkertijd vonden in de veilig geachte 'bubbel' van Peking 38.441 PCR-testen plaats. Ofschoon alleen negatief geteste mensen daar toegang toe hebben, werden ook daar twee positieve gevallen gemeld. Alle 166 atleten die daar werden gecontroleerd testten negatief.

Oeigoeren

In de aanloop naar de Winterspelen gaat een Oeigoerse mensenrechtenorganisatie alle olympiërs benaderen om voor of na hun wedstrijden met een gebaar aandacht te vragen voor de erbarmelijke situatie van minderheden in China. Onder het mom van de campagne Score4Rights 2022 wordt sporters gevraagd een open, half gebogen hand uit te steken, alsof die de volle maan wil grijpen.

Het gebaar verwijst naar de gebalde vuist met zwarte handschoen van de Amerikaanse atleten Tommie Smith en John Carlos tijdens de Olympische Spelen van 1968 in Mexico-Stad. Na de 200 meter vroegen de twee op het erepodium op die wijze aandacht voor de Black Power-beweging.

Sporters die in Peking politieke statements maken lopen het gevaar naar huis te worden gestuurd, zo waarschuwde een vooraanstaand lid van de Chinese Partij vorige week. Volgens Score4Rights2022 is het gebaar niet politiek beladen en strookt het daarom met de richtlijnen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).