Dubbelspecialist Koolhof bereikt eenvoudig kwartfinales Australian Open

Wesley Koolhof heeft samen met zijn Britse partner Neal Skupski de kwartfinales bereikt van het dubbelspel op de Australian Open. In de vierde ronde werden de Amerikaan Marcos Giron en Kwon Soon-woo uit Zuid-Korea met 6-3, 6-4 aan de kant geschoven.

Koolhof en Skupski zijn dit toernooi nog altijd zonder setverlies. In de kwartfinales nemen zij het op tegen de Australiërs Matthew Ebden en Max Purcell.

Voortvarend

Met de 32-jarige Skupski is Koolhof dit jaar nog ongeslagen. Het kersverse dubbelkoppel kende een voortvarende voorbereiding op het grandslamtoernooi; in de aanloop won het duo twee ATP-titels. Zowel het ATP-toernooi in Melbourne als in Adelaide schreven zij op hun naam.

Zo succesvol als Koolhof is in het mannendubbelspel, is hij niet bij het gemengd dubbel. Daarin werd hij samen met de Amerikaanse Bernarda Pera uitgeschakeld door het als tweede geplaatste koppel Shuai Zhang/John Peers: 7-5, 6-3.