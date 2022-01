Medvedev met hangen en wurgen naar kwartfinales Australian Open

Daniil Medvedev heeft op de Australian Open de kwartfinales bereikt door de Amerikaan Maxime Cressy te verslaan: 6-2, 7-6 (4), 6-7 (4), 7-5. De Russische nummer twee van de wereld kreeg de winst niet cadeau.

Medvedev leek de wedstrijd in drie sets naar zich toe te trekken, maar een taaie Cressy maakte het hem knap lastig. In de derde set verspeelde Medvedev in de tiebreak een voorsprong en zo dwong Cressy, de nummer 70 van de wereld, hem tot een vierde set.

De Rus kreeg daarin ook de nodige tegenstand, maar domineerde op eigen service en trok na 3,5 uur aan het langste eind.

Titelfavoriet

Vorig jaar stond Medvedev in de finale van het toernooi in Melbourne tegenover Novak Djokovic; daarin moest hij het afleggen tegen de nummer één van de wereld. Aan het einde van het seizoen versloeg hij de Serviër wel, bij de US Open veroverde Medvedev zijn eerste grandslamzege.

Door de veelbesproken afwezigheid van Djokovic wordt Medvedev gezien als de titelfavoriet voor de Australian Open.