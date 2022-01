Ruim 200.000 dieren afgemaakt vanwege vogelgriepbesmettingen

Op twee pluimveebedrijven is vogelgriep vastgesteld. Het gaat om een vleeskuikenbedrijf in Willemstad, Noord-Brabant en eenzelfde bedrijf in het Noord-Hollandse Grootschermer.

Volgens het ministerie van Landbouw gaat het waarschijnlijk om een gevaarlijke en zeer besmettelijke variant van vogelgriep. Om verspreiding tegen te gaan worden alle dieren op de bedrijven afgemaakt, bij elkaar ruim 200.000.

Zwaarste uitbraak

Een zorgboerderij vlak bij het pluimveebedrijf in Grootschermer wordt vanaf nu uit voorzorg dagelijks intensief gemonitord. In Willemstad worden drie andere pluimveebedrijven in de omgeving van het besmette bedrijf bemonsterd op vogelgriep.