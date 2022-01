Apneu-apparaten en toeleveringsproblemen blijven omzet Philips drukken

Onder meer door toeleveringsproblemen en de terugroep- en herstelactie van slaapapneu-apparaten heeft Philips afgelopen jaar minder omzet gemaakt.

In de laatste drie maanden van 2021 daalde de omzet met zo'n 10 procent. Over het hele jaar 2021 haalde het bedrijf een omzet van zo'n 17,2 miljard euro. Een jaar eerder was dat nog 17,3 miljard euro. De winst komt uit op 612 miljoen euro, een jaar eerder was dat nog 999 miljoen euro.

De problemen blijven aanhouden, verwacht het bedrijf, waardoor ook in de eerste drie maanden van dit jaar de omzet lager zal uitvallen. In de tweede helft van dit jaar zullen de resultaten herstellen, verwacht Philips.

Apneu-apparaten

De problemen rondom de apneu-apparaten van Philips drukken de resultaten. Bij patiënten met slaapapneu stokt de ademhaling tijdens het slapen. Philips verkoopt machines die ervoor zorgen dat de ademhaling doorgaat. Maar deze apparaten zijn dit jaar teruggeroepen, omdat patiënten schadelijke schuimdeeltjes en gassen konden inademen bij gebruik.

Sommige patiënten zeggen dat ze gezondheidsklachten hebben overgehouden aan het gebruik van de apparaten, en in de Verenigde Staten zijn verschillende rechtszaken aangespannen. Ook in Nederland is Philips aansprakelijk gesteld door een groep waar inmiddels 100 apneupatiënten bij zijn aangesloten.