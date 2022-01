Piepende en krakende Halep redt het in Melbourne niet tegen volharder Cornet

Voor het eerst in haar lange carrière is het de Française Alizé Cornet gelukt de kwartfinales van een grandslamtoernooi te bereiken. Maandag kreeg de nummer 61 van de wereld dat voor elkaar door op de Australian Open de als veertiende geplaatste Simona Halep te verslaan: 6-4, 3-6, 6-4.

Cornet bleek in Melbourne minder last te hebben van de hitte dan de in 2022 ongeslagen Halep (acht zeges). Al in de tweede set stond de Roemeense geregeld bij te komen na rally's.

In de laatste set en met twee matchpoints voor d'r kiezen vocht Halep nog met alles wat ze in haar had. Na elke punt boog de voormalig nummer één van de wereld even over haar tennisracket om weer op adem te komen voor het volgende punt.

Zestig grandslams op rij

De Roemeense werkte de twee matchpoints knap weg, maar moest uiteindelijk toch toegeven. Cornet kon op 5-4 in de derde set voor de wedstrijd gaan serveren en klaarde de klus, waarna ze in tranen van geluk uitbarstte.

De aanhouder wint, zo blijkt maar weer. De 32-jarige Cornet heeft maar liefst zestig grandslamtoernooien op rij gespeeld, maar kwam daarin nooit verder dan de achtste finales.