Modeontwerper Thierry Mugler (73) overleden

In 2002 ging hij als ontwerper met pensioen, maar in 2010 maakte hij een comeback met zijn merk Mugler. Sindsdien heeft een nieuwe generatie wereldsterren zijn creaties herontdekt. Voor Kim Kardashian ontwierp hij in 2019 de opvallende jurk die ze droeg naar het benefietevenement Met Gala in New York.

In de jaren 80 en 90 was hij een van de eerste ontwerpers die wereldsterren in zijn kleding liet lopen. Hij werkte onder meer met Diana Ross, Tippi Hedren en Demi Moore.

Ook het Instagramkanaal van zijn bedrijf staat stil bij Muglers overlijden. "Een visionair wiens verbeelding als couturier, parfummaker en beeldmaker mensen over de hele wereld in staat stelde om moediger te zijn en elke dag groter te dromen."

Muglers overlijden werd bekendgemaakt op zijn Instagramaccount . Bij een volledig zwart beeld staat de tekst: "Met droefheid melden we het overlijden van Manfred Thierry Mugler op zondag 23 januari 2022. Rust in vrede." Over de doodsoorzaak wordt niets gezegd.

De Franse modeontwerper Thierry Mugler is op 73-jarige leeftijd overleden. In de jaren 80 en 90 was hij een van de succesvolste ontwerpers wereldwijd en ook hedendaagse sterren als Kim Kardashian, Beyoncé en Lady Gaga dragen zijn creaties.

In 2019 bezochten honderdduizenden mensen een overzichtstentoonstelling met ontwerpen van Mugler, onder meer in de Kunsthal in Rotterdam.

Tijdloos

De couturier zelf was niet verbaasd over de aanhoudende populariteit van zijn creaties. "Het is tijdloos, als je de stukken ziet, is het tijdloos. Het is heel inspirerend voor mij, het is leuk en geeft me het gevoel dat ik nog veel meer te doen heb", zei hij in 2019.

Mugler had ook succes als parfummaker. Het populairst was zijn stervormige parfum Angel uit 1992, dat gebaseerd was op onder meer vanille en verse vruchten. Volgens The New York Times was Mugler de eerste die succesvol een luchtje op de markt bracht dat naar voedsel ruikt.