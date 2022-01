Unicef slaat alarm over schoolsluitingen, 'kansenongelijkheid weer groter'

Gesloten scholen vanwege corona leiden wereldwijd tot grote leerachterstanden en mentale problemen bij kinderen, zegt Unicef. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie moeten scholen zo snel mogelijk weer open en moeten leerlingen intensief begeleid worden om de achterstanden in te halen.

Meer dan 635 miljoen kinderen hebben momenteel nog te maken met volledige of gedeeltelijke schoolsluitingen. Vooral in landen met lagere inkomens leidt dat volgens Unicef tot achterstanden, bijvoorbeeld in de leesvaardigheid. Voor de pandemie was in die landen 53 procent van de tienjarigen niet in staat om een eenvoudige tekst te lezen of te begrijpen. Inmiddels is dat gestegen naar 70 procent.

Kansenongelijkheid

"Over de hele wereld maakt de coronapandemie hardnekkige ongelijkheden in het onderwijs groter", zegt directeur Suzanne Laszlo van Unicef Nederland. "De vooruitgang die de afgelopen jaren was geboekt om deze kansenongelijkheid aan te pakken, wordt nu weggevaagd."

Op deze Internationale Dag van het Onderwijs uit de kinderrechtenorganisatie ook de zorg dat veel kinderen niet meer terugkeren naar school. Toen bijvoorbeeld in Bangladesh het onderwijs weer openging, kwam 1 op de 10 meisjes van 12 tot 15 jaar niet terug.

Kinderarbeid en schoolmaaltijden

Unicef wijst op de gevolgen voor het mentale welzijn en de sociale ontwikkeling van kinderen. Ook zijn ze door de sluiting van scholen vaker slachtoffer van huiselijk geweld en kinderarbeid.

De gescholen scholen hebben ook gevolgen voor de strijd tegen ondervoeding. Meer dan 370 miljoen kinderen misten hun schoolmaaltijden, terwijl dit vaak hun enige maaltijd van de dag was.