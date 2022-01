Bal over de lijn of niet, PSV 'heeft kakzakkenvoetbal gespeeld tegen Ajax'

Na de topper tussen PSV en Ajax (1-2) ging het maar om één moment: was de bal nou wel of niet over de zijlijn geweest in aanloop naar de beslissende goal van Noussair Mazraoui? Ook aan de tafel van Studio Voetbal was er discussie. "Ik weet zeker dat hij uit is", begon Rafael van der Vaart. Ibrahim Afellay viel hem bij en Pierre van Hooijdonk had zo zijn twijfels. "Ik heb het bewijs nog steeds niet gezien", zei hij. Na een korte cursus van Sjoerd van Ramshorst over het perspectief van de camera en hoe dat ervoor zorgt dat het heel lastig te bepalen is of een bal helemaal over de lijn is, barstte een verhitte discussie over PSV los.

Van der Vaart trekt van leer: 'PSV speelde kakzakkenvoetbal' - NOS

"Wat mij wel een beetje stoort, is dat PSV op deze manier de aandacht af wil leiden van de verschrikkelijke manier hoe ze deze wedstrijd zijn ingegaan", aldus Van der Vaart. Daar was Van Hooijdonk het totaal niet mee eens. "Of je nou goed of slecht speelt of positieve intenties hebt of negatieve, als zo'n moment voorkomt mag je daar altijd over klagen. Dit kan een cruciaal moment zijn geweest aan het einde van de rit." Kakzakkenvoetbal "PSV heeft kakzakkenvoetbal gespeeld, ze speelden totaal niet om te winnen!", vervolgde Van der Vaart fel. "Ajax was niet top vandaag, die hadden ze echt kunnen pakken."

Is deze bal in of uit? Optisch bedrog in Studio Voetbal - NOS