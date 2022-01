RKC geeft bekersucces vervolg met thuiszege op Fortuna Sittard

RKC Waalwijk heeft zijn succes in het bekertoernooi een vervolgen gegeven in de eredivisie. De ploeg van trainer Joseph Oosting won thuis met 2-1 van degradatiekandidaat Fortuna Sittard.

RKC won dinsdag met 4-2 na verlenging van ADO Den Haag en plaatste zich daarmee voor de kwartfinales. De Brabanders hadden dat goede gevoel meegenomen naar het duel met Fortuna, want na 19 minuten leidde RKC al met 2-0.

Aanvaller Finn Stokkers stond voor rust aan de basis van twee snelle Waalwijkse treffers. Hij werd al in de tweede minuut aan de linkerkant weggestuurd en gaf de bal af op Juriën Gaari, die via de doelman raakschoot. In de negentiende minuut deed Stokkers hetzelfde over de rechterkant en dit keer stond Michiel Kramer paraat.