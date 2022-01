Frenkie de Jong bezorgt pover Barcelona winst, puntenverlies Real Madrid

De lijstaanvoerder in Spanje, Real Madrid, speelde eerder op de dag gelijk tegen laagvlieger Elche (2-2). Dat had geen directe gevolgen voor Real, omdat nummer twee Sevilla gisteren ook gelijkgespeelde tegen Celta de Vigo (2-2). Het gat tussen Real en Sevilla blijft dus vier punten.

FC Barcelona heeft niet bepaald aan klantenbinding gedaan vanavond. Het team van trainer Xavi Hernández won in een matige wedstrijd van Deportivo Alavés. Frenkie de Jong zorgde er in de slotfase voor dat de drie punten meegingen naar Catalonië.

De Madrilenen leken na een halfuur op voorsprong te komen. Karim Benzema mocht aanleggen voor een strafschop, maar mistte. Een zeldzaamheid, want hij had tot vandaag alle zestien penalty's die hij nam voor Real benut.

Waar Real niet scoorde, deed Elche dat wel. Lucas Boye en Pere Milla zorgden voor 2-0. Real kwam in de slotfase nog langszij. Luka Modric schoot tien minuten voor tijd raak vanaf elf meter en in de blessuretijd kopte Éder Militão de gelijkmaker binnen. Naast het puntenverlies was het uitvallen van Benzema een aderlating voor Real.

Barcelona ook niet best

Barcelona had veel balbezit, maar reeg de kansen absoluut niet aaneen. Via schoten van aankoop Ferran Torres en Luuk de Jong liet de ploeg van zich horen, maar Deportivo Alaves kwam nooit in de problemen. De ploeg uit Vitoria-Gasteiz, de hoofdstad van Baskenland, stelde er weinig tegenover.

De slechte lijn werd in de tweede helft moeiteloos doorgetrokken. Er was weinig creativiteit bij Barcelona, ook op de bank niet. Ansu Fati, Memphis Depay en de verguisde Ousmane Dembélé waren allemaal niet beschikbaar.

Toch bleken die spelers niet nodig om te winnen. Een van de weinige goede aanvallen werd drie minuten voor tijd van dichtbij afgerond door de ijverige Frenkie de Jong. Ferran Torres was de aangever.