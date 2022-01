Milan en Juventus spelen draak van een wedstrijd, Inter lachende derde

Juventus trad aan zonder Matthijs de Ligt, die last had van een lichte blessure. Dat was geen gemis, want de club uit Turijn kwam verdedigend nooit echt serieus in de problemen, ondanks dat Milan iets beter was. Het grote talent Rafael Leão gaf niet thuis en Zlatan Ibrahimovic raakte geblesseerd in de eerste helft.

Zijn vervanger, Olivier Giroud, probeerde in de tweede helft nog wel gevaar te stichten met enkele kopballen. Juventus werd in de tweede helft zelf ook wat dreigender, maar echt grote kansen konden niet afgedwongen worden.

Wel was er nog discussie over een mogelijke penalty voor Juventus. Er werd geen strafschop gegeven, waardoor waarschijnlijk alleen de Inter-spelers genoten hebben van deze wedstrijd.