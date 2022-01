Tientallen doden bij gevechten rond Syrische IS-gevangenis

In het noordoosten van Syrië zijn leden van Islamitische Staat en Koerdische bewakers verwikkeld in een hevige strijd rond een gevangenis waar IS-strijders vastzitten. In vier dagen tijd zijn daarbij zeker 136 doden gevallen, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten vandaag.

Onder de doden zijn volgens het Observatorium 84 IS-strijders en 45 bewakers en leden van antiterrorisme-eenheden. Ook zouden er zeven burgers zijn omgekomen.

Volgens de organisatie zijn honderden IS-gevangenen ontsnapt, van wie een deel inmiddels weer is aangehouden.

Grootste aanval

Donderdag vielen ruim honderd zwaarbewapende IS-militanten de gevangenis in Hasakah aan, waar duizenden IS-strijders vastzitten. De gevangenis wordt bewaakt door militairen van de Syrian Democratic Forces (SDF), een coalitie van onder meer Arabische milities en Koerdische strijders. De SDF liet donderdag weten dat de aanval van IS was afgewend en dat IS-strijders die waren ontsnapt weer waren gearresteerd.

IS beweert echter dat de afgelopen dagen meer dan 800 jihadisten uit de gevangenis zijn ontsnapt. Ook zou IS tientallen bewakers gevangen hebben genomen.

De terreurbeweging probeert wel vaker medestrijders te bevrijden uit SDF-gevangenissen in het noordoosten van Syrië. De inval van donderdag en de daarop volgende gevechten vormen echter de grootste aanval van de terreurbeweging in Syrië sinds de val van het IS-kalifaat in 2019.

Volgens een woordvoerder van de SDF verschansten veel IS-strijders zich in een nabijgelegen woonwijk. Daar werd hevig gevochten. Een inwoner zegt tegen persbureau AP dat er continu helikopters in de lucht zijn en dat veel burgers de wijk zijn ontvlucht.

IS-dreiging

Koerdische strijders proberen de gevangenis weer onder controle te krijgen met Amerikaanse hulp. Het Pentagon bevestigde vrijdag dat een door de VS geleide coalitie luchtaanvallen had uitgevoerd om de SDF-bewakers te ondersteunen. Volgens een woordvoerder was de IS-dreiging toen nog niet verdwenen. "We blijven daarop gefocust", zei hij vrijdag.

Van de gevangenissen voor IS-strijders in Syrië is die in Hasakah een van de grootste. Er zitten naar schatting zo'n 5000 IS-sympathisanten vast, onder wie enkele voormalige commandanten. In de door de SDF bewaakte gevangenissen in Syrië zitten ook vijftien Nederlandse Syriëgangers.