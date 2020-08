Van Nice tot Parijs: Tour de France vanaf zaterdag live te volgen bij de NOS

Twee maanden later dan gepland gaat de 107de editie van de Tour de France zaterdag alsnog van start in Nice. Door de vele afgelaste wielerkoersen vanwege het coronavirus, is de Tour de eerste grote wielerronde van het jaar.

De NOS volgt van 29 augustus tot en met 20 september op alle platformen de verrichtingen van onder anderen de Nederlandse klassementsrenners Tom Dumoulin en Bauke Mollema en sprinter Cees Bol, van Tourwinnaar Egan Bernal en Jumbo-Visma's man in vorm Primoz Roglic.

Het protocol dat door Tourorganisator ASO vanwege de coronamaatregelen is opgesteld, maakt de NOS-aanpak dit jaar anders dan normaal. Toch bevat het alle elementen die de Tour bij de NOS zo onmiskenbaar maken. Met liveverslagen van alle 21 etappes op radio, televisie en online, analyses en interviews na afloop van de koers en met drie weken lang De Avondetappe als afsluiter van de dag.

Live te volgen

Alle etappes zijn te zien via NPO 1, de NOS-app en NOS.nl en te volgen via Radio Tour de France op NPO Radio 1.

Maar liefst tien etappes zullen van start tot finish live worden uitgezonden. Dat zijn Le Grand Départ in Nice, de belangrijkste bergetappes en de enige tijdrit. De overige etappes zijn vanaf de middag op televisie, NOS.nl en de app te volgen. Joris van den Berg zal, afwisselend met Stef Clement en Maarten Ducrot, het commentaar verzorgen.