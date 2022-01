Menselijke schedels aangetroffen, politie sluit recent misdrijf uit

In het water bij Zuidland, in Zuid-Holland, zijn menselijke schedels aangetroffen. De politie gaat niet uit van een recent misdrijf. "De schedels lijken al wat ouder te zijn", zegt een woordvoerder.

Vrijdag werd een deel van de schedels aangetroffen en vandaag een ander deel, zegt de woordvoerder. De regionale omroep Rijnmond meldt dat een visser in een kano de schedels vond in vuilniszakken in het water.

De lugubere vondst werd gedaan door een man die op die bij Zuidland met zijn kano wilde gaan vissen: