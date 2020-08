Vrouwen gezocht! Politieke partijen willen diversere kandidatenlijsten

Vrouwen gezocht! Vrouwen zijn in de politiek ondervertegenwoordigd en dat wil een aantal partijen veranderen. Zo wil de PvdA "de meest diverse lijst ever", met minimaal de helft van de kandidaten vrouw. "Ik wacht op de dag dat partijgenoten zeggen: nou Nelleke, dat zijn wel heel erg veel vrouwen op de lijst. Dat lijkt me een mooi moment in de geschiedenis."

Nieuwsuur neemt deze zomer een kijkje achter de schermen bij negen politieke partijen. Hoe bereiden ze zich voor op de Kamerverkiezingen van 2021? Wie komen er in tijden van corona op de kandidatenlijsten, hoe voer je campagne in een anderhalvemetersamenleving en hoe schrijf je een verkiezingsprogramma op afstand? Met de VVD, PvdA en DENK kijken we vandaag naar de kandidatenlijsten.

Diversiteit

Een ding is duidelijk voor de VVD, de PvdA en DENK: de kandidatenlijst moet divers zijn. Bij DENK is er zelfs een motie aangenomen op het congres die de lijst diverser moet maken. Volgens beoogd lijsttrekker Farid Azarkan is DENK een "super diverse club". Maar volgens hem zijn meer mannen geïnteresseerd in politiek dan vrouwen. "Dus ik zou het zelf heel mooi vinden als bij DENK op nummer twee een steengoede vrouw zit."

Ook VVD-partijvoorzitter Christianne van der Wal nodigt vrouwen uit om vooral van zich te laten horen. "Mannen bellen me altijd, willen koffie drinken en spreken hun ambitie uit. Vrouwen zijn daar wat bescheidener in, in ieder geval bij de VVD."

Partijvoorzitter Vedelaar van de PvdA rekent het de partij aan dat er te weinig mensen van kleur in het parlement zitten. "Met veel witte mensen praten we over institutioneel racisme. Het zijn precies die mensen van kleur die in de Kamer vertegenwoordigd hadden moeten zijn. We hadden ze op onze lijst, maar op te lage plekken en op onverkiesbare plaatsen. Dat moet dus echt anders."