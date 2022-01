Zaalvoetballers op EK met opgeheven hoofd onderuit tegen wereldkampioen

Na de zwaarbevochten en knappe zege in de openingswedstrijd op Oekraïne, hebben de Nederlandse zaalvoetballers hun tweede groepsduel op het EK in eigen land verloren. Europees- en wereldkampioen Portugal was in de - nu nog lege - Ziggo Dome in Amsterdam een maatje te groot: 4-1. Oranje stond zoals verwacht vanaf de eerste balomwentelingen onder druk van de Portugezen. De ploeg van bondscoach Max Tjaden wist echter de verdediging goed gesloten te houden en mede dankzij een paar goede reddingen van doelman Manuel Kuijk werden de Portugezen van scoren afgehouden. Het was daarom extra zuur dat Zicky na een paar minuten de score opende met een schot dat via de voeten van twee Nederlandse verdedigers in het doel viel.

Publiek Dinsdag is de volgende persconferentie van het kabinet. De verwachting is dat er dan bekend zal worden gemaakt dat er weer publiek bij sportwedstrijden aanwezig mag zijn. Muziek in de oren van KNVB-directeur Gijs de Jong. Hij sprak voor de wedstrijd met Portugal de hoop uit binnenkort publiek te kunnen verwelkomen bij het EK. "We zitten dinsdag op de helft van het toernooi en we hopen in die andere dagen zoveel mogelijk publiek binnen te krijgen. Ik reken daar wel op", aldus De Jong. "We hopen op een bezetting van honderd procent. Tegelijkertijd snappen we dat dat niet gebeuren. We hopen dat we naar 3.000 kaarten gaan in de ZiggoDome en tussen de 500 en de 1.000 kaarten in MartiniPlaza."

Oranje weerde zich kranig in de eerste helft, maar moest vlak voor rust alsnog een tegenvaller incasseren. Een paar minuten nadat Tjaden zijn mannen tijdens een time-out had geïnstrueerd de inspeelpass op Zicky te voorkomen, kreeg Zicky de bal aangespeeld en leverde hij de assist op Pany, die hard uithaalde voor de 2-0. Niet weggespeeld Waar keeper Kuijk zijn ploeg goed op been hield de hele wedstrijd, luidde een foutje van hem vlak na rust de volgende Portugese treffer in. Pany haalde uit van afstand en de Oranje-goalie zag de bal door zijn benen in het doel belanden. Nederland bleef verreweg de onderliggende partij, maar wat zal overheersen is dat de ploeg van Tjaden niet helemaal werd weggespeeld door de grootmacht uit het zaalvoetbal. Vlak voor tijd wist Nederland zelfs op het scorebord te komen via Lahcen Bouyouzan. Jamal El Ghannouti zag de Portugese doelman André Sousa ver voor zijn doel staan, haalde uit van ver en zag de bal op de lat belanden. Bouyouzan ramde de rebound hard in het zo goed als lege doel.

Oranje doet wat terug! El Ghannouti met de bal op de lat, Bouyouzan knalt raak uit de rebound. #porned #futsaleuro pic.twitter.com/gqqc4zzxcd — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) January 23, 2022

In de laatste minuut tilde Portugal de stand naar 4-1 toen laatste man Mats Velseboer de bal verspeelde aan Afonso, die simpel in het lege doel kon tikken. Oranje treft vrijdag in de laatste groepswedstrijd het al uitgeschakelde Servië, dat eerder op de dag met 6-1 verloor van Oekraïne. Een gelijkspel tegen de Serven is, als de Portugezen hun sportieve plicht vervullen en Oekraïne verslaan, genoeg om de felbegeerde kwartfinales te behalen.