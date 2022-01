Oekraïners in Nederland: 'Dit maakt me heel erg bang'

Eensgezind optreden

Hoewel de overmacht van het Russische leger groot is, zullen de Oekraïners zich bij een inval niet zomaar overgeven, weet Kovalenko. "Het eeuwenlange gevecht tegen Rusland zit ze in het bloed, er is altijd opstand en strijd voor onafhankelijkheid. Maar elke moeder, elke zus in Oekraïne beseft: we zullen vechten, maar niet winnen. Iedereen weet dat er geen kans is om de Russen tegen te houden, laat staan van ze te winnen. Je weet dat er heel veel mensen zullen omkomen."

Ook Dmytro's schoonvader is bereid om te vechten. Dmytro hoopt dat het niet zover zal komen. "Alleen de gedachte is al zo beangstigend, dat je die niet wil toelaten." Hij ziet ook een lichtpuntje, namelijk de nauwe samenwerking tussen de westerse landen en hun eensgezinde optreden richting Poetin. "Diplomatie is belangrijk. Maar er moet ook een duidelijke rode lijn zijn: tot hier en niet verder."

