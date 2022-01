PSV-coach Schmidt zoekt arbiter op in catacomben: 'Bal 100 procent over zijlijn'

"Tijdens de wedstrijd reageer je emotioneel, omdat ik vond dat de bal honderd procent zeker over de zijlijn was", zei de inmiddels afgekoelde Schmidt na afloop.

Schmidt discussieerde na afloop van de wedstrijd in de gangen van het Philip Stadion met Makkelie over het moment, waarbij de trainer zichtbaar weinig begrip voor de uitleg van de scheidsrechter kon opbrengen.

De trainer reageerde onthutst, omdat arbiter Danny Makkelie van de VAR had vernomen dat de bal bij een actie van Daley Blind niet volledig de zijlijn had gepasseerd, voorafgaand aan de winnende 1-2 voor Ajax.

Hij vond dat PSV goed voor de dag was gekomen, ondanks het gemis en de nog niet volledige belastbaarheid van een aantal spelers. "Tactisch was het heel goed. We hebben iets anders gespeeld dan normaal", zei hij. "Na de 1-1 hebben we kansen op de 2-1 gehad, het is jammer dat we toch de goal moesten incasseren."

Ten Hag tevreden man

Ajax-trainer Erik ten Hag kon zich de frustratie van Schmidt voorstellen, maar het veelbesproken moment deed volgens hem niets af aan de overwinning van Ajax.

"Moeilijk om te beoordelen, maar het was wel een hele goede aanval. Daarvoor hadden we ook al drie goede kansen gecreëerd, het was geen toeval dat we uiteindelijk de 1-2 maakten. De VAR-beslissing is geen smetje over onze overwinning."

Ten Hag vond dat Ajax en PSV aan elkaar gewaagd waren. "Zeker, PSV kan elke keer een andere gedaante aannemen, maar we hebben er goed op geanticipeerd. Dat doet de trainer deugd."