'Avondklokrellen hebben politiewerk blijvend veranderd'

Nu vertelt hij jongeren over zijn ervaringen. "Voor het PSV Jongerenteam ga ik onder meer naar mbo's, hbo's en jongerencentra. Ik vertel overal mijn verhaal", zegt hij tegen Omroep Brabant. En dat werkt volgens hem beter dan een politieagent die uitlegt dat de kinderen iets niet mogen doen. "Dan begrijpen ze er niks van. Maar ik heb in hun schoenen gestaan. Mij begrijpen ze wel."

Waarom hij zo door het lint ging tijdens de rellen? "Ik had het gevoel dat ik niet gezien werd door de overheid en de jeugdzorg. Ik wilde laten zien wat er gebeurt als je mensen in de steek laat. Hoe gek jongens kunnen worden als je ze niet helpt." Bovendien zat hij naar eigen zeggen "een beetje in de onderwereld". "Ik verdiende mijn geld in de avond. Ineens kwam er een avondklok, waardoor dat wegviel."

Nu denkt Dennis dat het zo heeft moeten gaan. Hij schreef een boek en gaf al vijftig lezingen. "Ik heb ervan geleerd. Agressie helpt niet. Je moet positief in oplossingen denken. Dat doe ik nu."

De schade op het stationsplein in Eindhoven na de avondklokrellen een jaar geleden: