Heracles sluit roerige week af met gelijkspel tegen Go Ahead Eagles

Ondanks talloze kansen is Heracles Almelo er niet in geslaagd om Go Ahead Eagles op de knieën te krijgen. Het werd 1-1 in Almelo.

Pas na ruim een halfuur viel de verdiende 1-0 dan toch. Giacomo Quagliata stoomde op via de linkerflank en bediende Sierhuis, die in duel met Joris Kramer de bal met enig geluk meekreeg. Oog in oog met doelman Andries Noppert, vervanger van de zieke Warner Hahn, bleef de spits uiterst koel.

Dan het sportieve gedeelte. Heracles, op de ranglijst twee punten achter Go Ahead Eagles, had vrijwel de gehele wedstrijd een overwicht. Voor rust kregen Kaj Sierhuis, Orestis Kiomourtzoglou, Bilal Başaçıkoğlu en Luca de la Torre kansen.

Na de in totaal elf schoten in de eerste helft, ging Heracles na rust op zoek naar meer. Delano Burgzorg schoot net naast en Sierhuis zag zijn inzet via de vingertoppen van Noppert ook net naast het doel verdwijnen.

Go Ahead Eagles bleef zo in leven en werd gaandeweg sterker. Isac Lidberg, die voor rust nog stuitte op doelman Janis Blaswich, was dit keer wel trefzeker. De Zweedse spits werd de diepte ingestuurd, kwam in botsing met Blaswich, maar kon de bal toch in het doel werken.

Geen overtreding

Heracles dacht aan een overtreding van Lidberg op Blaswich, maar scheidsrechter Jannick van der Laan besliste anders.

In de slotfase hadden de Deventenaren de zege zelfs kunnen opeisen. Op aangeven van Bas Kuipers mikte Inigo Córdoboa echter naast.