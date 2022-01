Ajax verslaat PSV na omstreden VAR-moment en neemt koppositie over

Ajax heeft in de eredivisie de koppositie weer in handen genomen. De Amsterdammers waren in de topper bij PSV de bovenliggende partij, maar de regerend landskampioen had een controversiële beslissing van de videoscheidsrechter (VAR) nodig om te winnen: 1-2. Aan de winnende goal van Noussair Mazraoui een kwartier voor tijd ging een actie van Daley Blind vooraf, waarbij de bal de zijlijn leek te hebben gepasseerd. De videoscheidsrechter adviseerde arbiter Danny Makkelie echter dat de bal niet in zijn geheel de lijn had gepasseerd en dus bleef de goal tot woede van PSV staan. Ajax staat in de stand nu twee punten voor op PSV.

Teleurgestelde Gakpo: 'Ben geen scheids, maar dit is dubieus en cruciaal' - NOS

Vooraf ging het zowel in Eindhoven als in Amsterdam veel over de mogelijke komst van Mohamed Ihattaren naar Ajax. Het gevallen voetbaltalent moet zondag voor de televisie hebben gezien dat hij bij een mogelijke transfer naar Amsterdam een surplus aan kwaliteit en routine om zich heen zal krijgen. Verschil in kwaliteit Het verschil in kwaliteit was in de topper in het Philips Stadion te merken, ondanks dat PSV als lijstaanvoerder aan de topper was begonnen. Ajax drukte de ploeg van trainer Roger Schmidt, die nog steeds geen beslissing heeft genomen of hij na dit seizoen bij PSV blijft, naar achteren en was geduldig in het creëren van kansen.

PSV'ers hebben het aan de stok met Ajax-aanvoerder Dusan Tadic - ANP

Toch kwam de eerste serieuze kans op naam van PSV-winteraankoop Joey Veerman. De ijverig spelende middenvelder, die zich ogenschijnlijk moeiteloos heeft aangepast bij de Eindhovenaren, bracht doelman Remco Pasveer met een afstandsschot niet in verlegenheid. Ajax slaat toe Halverwege de eerste helft sloeg Ajax toe. Het eerste grote gevaar kwam van Steven Berghuis, wiens ragfijne vrije trap door niemand werd geraakt en de aan de grond genagelde doelman Joël Drommel zag de bal vervolgens via de grond tegen de lat gaan. Vlak daarna was het wel raak voor Ajax toen Brian Brobbey, ook al zo'n succesvolle wintertransfer, na een voorzet van aanjager Dusan Tadic met het hoofd voor 0-1 zorgde. Brobbey moest daarna wel direct worden vervangen vanwege een voetblessure.

Brian Brobbey juicht na zijn 0-1 voor Ajax tegen PSV - ANP

PSV leek even van slag, maar het scheelde weinig of de Eindhovenaren waren met een 1-1 stand de rust ingegaan. Olivier Boscagli liet namelijk bij een corner een reuzenkans onbenut door de bal recht op Pasveer te schieten. De tweede helft werd in de 53ste minuut weer van alle spanning voorzien toen PSV langszij kwam dankzij een knappe goal van Mario Götze. Ajax-verdediger Jurriën Timber verspeelde de bal aan Gakpo, waarna de mee opgekomen Veerman Götze bediende. De Duitser schoot raak in de hoek. De gelijkmaker zorgde voor een open wedstrijd. PSV ging op zoek naar de voorsprong en werd daarbij vooral over de rechterflank gevaarlijk. Invaller Ritsu Doan schoot voorlangs en ook Phillipp Mwene was dicht bij een doelpunt. Omstreden beslissing videoscheidsrechter Ajax liet zich echter niet van de wijs brengen, bleef gevaarlijk en kwam in de 74ste minuut opnieuw op voorsprong dankzij een prachtig geplaatst schot van Mazraoui. Er werd echter vooral gesproken of Blind de bal daarvoor over de zijlijn had laten gaan. De videoscheidsrechter had flink wat herhalingen van het moment nodig om tot een oordeel te komen. De conclusie was uiteindelijk dat de bal niet in z'n geheel de lijn was gepasseerd. De goal van Mazraoui was een mokerslag voor PSV, dat daarna de overtuiging kwijt was om voor een doelpunt te gaan. Ajax haalde de overwinning, ondanks negen minuten blessuretijd, geroutineerd over de streep.