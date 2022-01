De uitzending van 23 januari

Wat staat er te gebeuren in Oekraïne? De spanningen in en rond Oekraïne lopen snel op. Zo snel, dat voormalig secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop Scheffer in Buitenhof zei dat Nederland zich moet voorbereiden op een snelle evacuatie van Nederlanders uit Oekraïne, en ook reizen naar dat land volledig zou moeten ontraden. We spreken Bob Deen, Oost-Europa- en Centraal-Azië-deskundige van Instituut Clingendael.

De teleurstelling in het noorden van Engeland Aankomende week wordt het rapport van topambtenaar Sue Grey verwacht over de feestjes van de Britse politiek tijdens coronatijd. Intussen neemt de verontwaardiging bij conservatieve stemmers en politici toe. Vooral in de 'Red Wall-districts', de rode kiesdistricten in het noorden van Engeland. Die kleurden in 2019 blauw doordat linkse kiezers overliepen van Labour naar de conservatieve partij - vanwege Boris Johnson en zijn Brexit. Europacorrespondent Saskia Dekkers bezocht de stad Blyth in het hart van die rode districten.