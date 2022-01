Vijftien gewonden, zeker zeventig arrestaties bij coronaprotest in Brussel

Na de demonstratie bleef het nog enige tijd onrustig in Brussel, vooral bij een metrostation in de buurt van het Jubelpark. Een verslaggever van de Vlaamse omroep VRT sprak van een dubbel beeld. "Er waren duizenden mensen die zeiden dat ze vreedzaam kwamen betogen, daarnaast zijn er enkele honderden betogers die bleven rellen." Iets na 18.00 uur leek de rust wedergekeerd, zegt hij.

Volgens de politie zocht een deel van de relschoppers bewust de confrontatie met agenten. "Er werd met projectielen gegooid en verschillende voorwerpen werden in brand gestoken", zegt een woordvoerder. De politie zette traangas en waterkannonen in om de relschoppers uiteen te drijven.

Vijftien mensen raakten gewond, onder wie drie agenten. Zeker zeventig mensen zijn gearresteerd. Voordat de demonstratie officieel was begonnen, waren al zes mensen aangehouden die in het bezit waren van verboden of gevaarlijke voorwerpen.

In Brussel is een grootschalige demonstratie tegen het coronabeleid uitgedraaid op rellen. De politie heeft het Jubelpark ontruimd, waar vanmiddag volgens de politie zo'n 50.000 betogers bijeenkwamen.

Volgens de VRT luisterde het overgrote deel van de demonstranten verderop in het park naar toespraken van sprekers. In deze video vertellen deelnemers waarom ze bij het protest zijn. Ook is het politie-ingrijpen te zien:

Volgens de verslaggever van de VRT hing er aanvankelijk een "geanimeerde sfeer". Later in de middag sloeg de stemming om, meldt de Vlaamse omroep. Enkele betogers gooiden met voorwerpen naar de politie. Ook zijn er ramen ingegooid en kleine brandjes gesticht. Enkele demonstranten probeerden een gebouw van de Europese Unie binnen te dringen.

Volgens Vlaamse media waren er vanmiddag ook veel niet-Belgische demonstranten op de been. Zo kwamen er mensen uit onder meer Nederland, Duitsland en Frankrijk op het coronaprotest af. Actievoerders liepen met spandoeken met daarop teksten als "vrijheid, geen dictatuur", "de maatregelen moeten stoppen" en "stop de coronadictatuur".

Een van de initiatiefnemers van de demonstratie is EuropeansUnited, een Belgische organisatie die zichzelf de grootste Europese beweging voor democratie en vrijheid noemt. De beweging is in meerdere landen actief, onder meer in Nederland, Duitsland en Frankrijk. Volgens voorzitter Tom Meert was er in Nederland en Duitsland veel vraag naar flyers van de organisatie. Hoeveel Nederlanders vandaag meededen aan het protest is niet bekend.

Meert zegt dat de beweging op zich niet tegen de coronamaatregelen is, maar dat aanhangers actievoeren tegen wat ze zien als "de ondemocratische manier waarop die tot stand komen". In België is net als in Nederland een 'coronawet' van kracht (in België ook wel 'pandemiewet' genoemd), waarmee de regering snel coronamaatregelen kan doorvoeren die dan binnen vijftien dagen moeten worden goedgekeurd door het parlement.

Slaags

Het is niet voor het eerst dat een coronademonstratie in Brussel uit de hand loopt. Vorige maand raakte de politie nog slaags met demonstranten. Toen werden twintig mensen opgepakt en er vielen zes gewonden: vier betogers en twee agenten.